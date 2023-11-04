شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين فى لبنان: نقدر موقف الرئيس السيسى برفض تهجير أبناء شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف دبور، سفير فلسطين لدى لبنان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية والمنازل في قطاع غزة، دون مراعاة حقوق المدنيين طوال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مُتطرفة ولا تحترم القانون الدولي.

وأضاف "دبور" في حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يستهدف الفلسطينيين شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث دمر 40% من القطاع خلال ثلاثة أسابيع فقط، مشددا على رفض بلاده أي خطط تستهدف تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود خطط لتقسيم المسجد الأقصى وبناء قبة الصخرة.

وأعرب سفير فلسطين لدى لبنان، عن تقدير بلاده إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرفضه فكرة تهجير الفلسطينيين، كما ثمن الموقف الأردني الرافض لفكرة ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذكر "دبور" أن الحكومات الأوروبية تساند إسرائيل في مجازرها بقطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودون أي شروط وفتح ممرات إنسانية للفلسطينيين.

وكشف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعرض لانتقادات كبيرة لإدانته العدوان الإسرائيلي، واصفًا التعنت الإسرائيلي بشأن معبر رفح بالجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سياسيًا وشعبيًا، معبرًا عن تقديره موقف الرئيس السيسي بإقامة "مؤتمر القاهرة للسلام" حول الأوضاع في غزة.