شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان وعشرات الجرحى فى قصف إسرائيلى لمستشفى أطفال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بوابة مستشفى النصر للاطفال مما أدى إلى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى، بحسب ما نقلته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.

وقالت مصادر بالقطاع، إن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال منازل في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة. وجدد طيران الاحتلال قصف المنازل في مخيمي النصيرات والبريج. وشن طيران الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.