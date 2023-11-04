شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تمنح جائزة التميز الوظيفي لعام 2023 لـ4 أئمة من أوقاف القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه عملا على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، تم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزون بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف القليوبية وهم:

1- الشيخ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم محمد رزق - مفتش دعوة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- الشيخ محمد أحمد عبد الغني دغيدي - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

3- الشيخ محمد مجدي غنيم عوض - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

4- الشيخ سعيد إبراهيم محمد محروس - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف القليوبية، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.