شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس معرفة البابا تواضروس الثانى باختيار القرعة الهيكلية له بطريرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيارالقرعة الهيكلية التاسعة.

وقال قداسة البابا خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة عن كواليس يوم اختيار القرعة الهيكلية له بطريرك وإعلان الأنباباخوميوس نتيجة القرعة "مرة واحدة لقيت حوالى 200 شخص ربما أكتر جم ليا فى الدير فعرفت الاختيار وقع عليا فنزلت من القلاية مع الأباء اللى كانوا ويايا أباء الدير وروحنا الكنيسة وبعد كده روحنا مزار البابا شنودة".

وتعتبر القرعة الهيكلية أحد أهم طقوس التجليس للكرازة المرقسية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتخابات بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وهى أحد الطقوس الخاصةباختيار البطريرك، حيث تتم عن طريق كتابة أسماء المرشحين للكرسى المرقسى، الذين حصلوا على أعلى الأصوات فى انتخابات البطريرك فى ورقة بعد التصفية قبل النهائية لخمسة من المرشحين.

وتوضع الثلاث ورقات فى صندوق صغير على المذبح ووضع كل منها فى حلقة معدنية منفصلة وتختم بالشمع الأحمر ثم توضع فى إناء زجاجى كبير على منصة مرتفعة ويتم اختيار طفل معصوب العينين بعد الصلوات ليسحب ورقة من الثلاث وذلك يعلن صاحبها بطريركًا جديد خلفا للبطرك الراحل.