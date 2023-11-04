شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل الدقهلية لافتتاح وتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم السبت، إلي ديوان عام محافظة الدقهلية، في مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلي مقر المحافظة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة تفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،في إطار زيارته للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة و افتتاحها .

وستتضمن زيارة وزير التنمية المحلية، افتتاح تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الازمات والكوارث - تفقد معرض المحافظة الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشارع الجيش تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء - افتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد إعادة تطويره - تفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشايه الجديد علي النيل - افتتاح معرض " أيادي مصر " للمنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر بالمنصورة".

ومن جانبه قدم الدكتور أيمن مختار بخالص الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على دعمه الدائم والمتواصل للمحافظة ولجهازها التنفيذي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.