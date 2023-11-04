شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 35 % من مقررات تموين شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين،في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 35 % من مقررات التموين عن شهر نوفمبر الجاري حتى الآن ، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 % .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد اكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تتعاقد الوزارة بشكل مستمر على توفير المنتجات من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وانه جارى العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.