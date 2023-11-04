شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بحوث الصحراء ينظم قافلة تنموية لدعم مزارعى نويبع بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
أضاف أنه تم إجراء تحليل لمياه الآبار لتحديد نسبة الملوحة والمساعدة في تحديد المحاصيل المناسبة وفقا لملوحة مياه الري هذا بالاضافه الى تنفيذ، قافلة بيطرية لصغار المربين تم خلالها إجراء الفحص الطبي والكشف والتشخيص وتقديم العلاج للحيوانات المزرعية وتقديم نماذج الأعلاف المركزه لتحسين الحالة الغذائية الأغنام والماعز كما تم تنفيذ نماذج زراعة الازولا كبدائل الأعلاف المركزة لتغذية الدواجن، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.
قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء إن هذه القافلة تأتي امتدادا للدور التنموي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في تنمية المجتمعات الصحراوية، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف الجهود في إطار من التشاركية مع سكان المناطق الصحراوية لتعزيز صمودهم خاصة في ظل العديد من التحديات ومنها تغير المناخ ومحدودية الموارد المائية.
أكد الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء ان المركز حريص على تطييق مخرجات البحوث والدراسات بما يخدم أهالينا في هذه المناطق ومواكبة للاهتمام المتواصل في تنمية سيناء في مختلف المجالات الزراعية والاجتماعية.
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