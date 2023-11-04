الكنيسة تحتفل بذكرى ميلاد البابا تواضروس واختيار القرعة الهيكلية التاسعة

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حياة قداسة البابا تواضروس.