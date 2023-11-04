شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: استهداف سيارات الإسعاف فى غزة أمر مفزع وصور الضحايا مروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "أشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء، مضيفا أن صور الضحايا الملقاة في الشارع خارج المستشفى مروعة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.