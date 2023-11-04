الصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية: استشهاد أكثر من 60 كادرا صحيا منذ بدء القصف

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام الصحة الفلسطينية بغزة، أن الاحتلاف يتعمد استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والبنى التحتية، معلنا عن استشهاد أكثر من 60 كادرا صحيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف مدير عام الصحة الفلسطينية بغزة لقناة "القاهرة الإخبارية": أكثر من 23 ألف جريح في المستشفيات معظمهم بمجمع الشفاء الطبي".