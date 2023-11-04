شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: عودة تخفيف الأحمال لمدة ساعة مرة واحدة يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات لمركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء بالعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين مرة واحدة على المواطنين يوميا وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء منذ شهر يوليو.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مركز التحكم القومى بدأ في تخفيف الأحمال بقدرة 1600 ميجا وات منذ ظهر أمس الجمعة بدلا من 3200 التى بدأت الأسبوع الماضي، موضحا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أبلغت التحكم القومى بالاستمرار لمدة ساعة واحدة فى التخفيف.

وقال المصدر، إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال لمدة ساعة بحد أقصي مرة واحدة يوميا ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعتين الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعتين غير ناتجة عن تخفيف الأحمال وإنما أعطال فنية طارئة.