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ذكرى ميلاد البابا تواضروس واختيار القرعة الهيكلية التاسعة.. إنفرجراف

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيارالقرعة الهيكلية التاسعة.

 

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حياة قداسة البابا تواضروس. 

 

1 - ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952.

 

2 - والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته.

 

3 - تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها.

 

4 - حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975.

 

5 - التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983.

 

6 - حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

 

7 - توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986.

 

8 - ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور.

 

9 - تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989.

 

10 - انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990.

 

11 - نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام.

 

12 - تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين.

 

13 - فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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