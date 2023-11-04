ذكرى ميلاد البابا تواضروس واختيار القرعة الهيكلية التاسعة.. إنفرجراف

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيارالقرعة الهيكلية التاسعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012