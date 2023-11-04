كان لازم يموت.. اعترافات سيدة وابنتها لاتهامهما بقتل بائع بـ17طعنة في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بكرداسة، حبس سيدة وابنتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بقتل بائع بـ17 طعنة في الظهر والرقبة في كرداسة.

وأمام النيابة العامة اعترفت السيدة وابنتها، أنهما استدرجتا الضحية واستقلا معه على التروسيكل الخاص به، وفي مكان مهجور فقررت الأم والابنة التخلص منه انتقامًا منه، لاكتشاف كل منهما أن الشاب يقيم معها علاقة غير شرعية، "ضحك عليّ أنا وبنتي.. كان لازم يموت"، فقامتا بتسديد له 17 طعنة في جسده، ولاذتا بالفرار.

وتوصلت التحقيقات، أن أم وابنتها وضعتا خطة لسرقة بائع كرتون يتعاملان معه، فاستقلتا خلفه تروسيكل وخلال قيادته سددتا له 17 طعنة في الظهر والرقبة، لكنه قاومهما واستطاع الهروب حتى توقف في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت البداية يفيد بالعثور على جثة بائع ملقاة على عجلة قيادة تروسيكل، وسط بركة من الدماء.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، للتحقيق.