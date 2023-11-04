فلت من القتل واتمسك بغسل أموال.. حكاية زوج حرض على قتل زوجته علشان الميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل أموال حصيلة استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها، لكونه الوريث الوحيد لها بالاتفاق مع (آخر "توفى")، نظير حصوله على مبلغ مالي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات– تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (15 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.