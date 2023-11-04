أماكن السحب والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت هيئة قضايا الدولة، عدة شروط لقبول طلبات حددت هيئة قضايا الدولة، عدة شروط لقبول طلبات التعيين بالدفعة الجديدة في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعات 2023.

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصري.

وأعلنت عن عدة شروط لقبول الطلبات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023.

- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم، هى:

- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.