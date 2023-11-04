ضبط 12 كيلو حشيش في حملة على تجار الكيف في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه")، وضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها 673 قرص مخدر مختلف الأنواع.

كما ضبط عامل، سائق "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.