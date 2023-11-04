حاميها حراميها.. حارس عقار وابنته سرقا دولارات من داخل شقة بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على حارس عقار ونجلته، لقيامهما بسرقة حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدما نسخة من "المفاتيح"، تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجني عليه.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه.

باستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.