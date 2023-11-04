10 ملايين أرباح.. كواليس سقوط تاجر "العُملة الصعبة" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات سقوط عاطل متهم بغسل 10 ملايين جنيه مُتحصيل من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي "السوق السوداء".

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل له معلومات جنائية، مُقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي "السوق السوداء".

أضافت التحريات أنه أثناء محاولة المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجاري – شراء السيارات).

قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (10 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.