راقصتان و15 فتاة ليل.. تفاصيل مداهمة مباحث الآداب لـ كافيهات وملاهي المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 15 فتاة ليل وراقصتين ضبطن داخل 4 كافيهات وملاهي بمنطقة المهندسين وسط الجيزة.

طلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الوقائع، لمعرفة دور كل منهن في الواقة، وإذا كان في إحداهن ملف في مباحث الآداب من عدمه.

جهود ضباط مباحث الآداب أسفرت عن ضبط ١٥ واقعة تحريض على الفسق وراقصتين دون تراخيص.

جاء ذلك بتوجيهات من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتصدي لجرائم الآداب ومكافحة كافة أشكال الخروج عن القانون داخل الملاهي الليلية والكافيهات.

تعليمات مدير المباحث كانت محل ترجمة على أرض الواقع من قبل ضباط إدارة مباحث مكافحة جرائم الآدب بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد محمد حسن لتنطلق المأموريات مستهدفة عددًا من أوكار الأعمال المنافية للآداب.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين والقائمين على إدارة تلك الأماكن وأحالها اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.