شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يزور مصابى غزة بالورود والهدايا ويؤكد نجاح العمليات الجراحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور مصطفى شعبان، المدير الإقليمي لقطاع القناة وسيناء لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولفيف من القيادات التنفيذية، المصابين الفلسطينيين الذين عبروا إلى الأراضي المصرية عن طريق معبر رفح واستقبلتهم المستشفيات المصرية.

وأكد محافظ بورسعيد، على دعم الدولة المصرية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية للمصابين، مقدماً لهم الورود والهدايا، مشيراً إلي أنه تم إجراء كل العمليات الجراحية ويتم تقديم الرعاية اللازمة داخل مستشفى الرمد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.

وتم نقل 7 من المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية من مستشفى العريش العام بشمال سيناء لمستشفيات محافظة بورسعيد.

وأعلنت مستشفى العريش العام أن المحولين هم من دفعة المصابين الأولى التى استقبلتها المستشفى الأربعاء الماضى، ويتواصل تقديم الخدمة الطبية العاجلة للمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش العام والذين استقبلتهم المستشفى يومى الأربعاء والخميس وعددهم 36 مصابًا، كما يتواصل تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين الفلسطينيين بمستشفى بئر العبد المركزي.

واستقبل مستشفى الشيخ زويد المركزى الخميس الماضي، أول دفعة من المصابين الفلسطينيين.