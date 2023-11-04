شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": تجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها، بتجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة.

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان، مؤكداً علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.