إعلام فلسطينى: طائرات الاحتلال تقصف مسجد الكتيبة غربى مدينة غزة

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني أن طائرات الاحتلال تقصف مسجد الكتيبة غربى مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 9488 شهيدا بينهم 3900 طفل و2500 سيدة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، وتعمد الاحتلال استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة التي تأوي لاجئين شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 15 ضخصا وإصابة 54 آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدرسة.