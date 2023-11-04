شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق اجتماع الأردن بمشاركة "شكرى" لبحث وقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إنطلاق الاجتماع التنسيقي العربى فى العاصمة الأردنية عَمّان بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.
انطلاق اجتماع الأردن بمشاركة وزراء خارجية لبحث وقف العدوان على غزة
انطلق قبل قليل، الاجتماع التنسيقي العربى فى العاصمة الأردنية عَمّان بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة.
أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهةوتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وأدت لسقوط المئات منالضحايا والمصابين.
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها، بتجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة.
شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع "كونستنتين تاسولاس"، رئيس البرلمان اليوناني، وذلك فى إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع المسئولين اليونانيين لعرض موقف الدول العربية من التصعيد العسكري المتواصل ضد قطاع غزة.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 54 آخرين على الأقل جراء استهداف مدرسة الفاخورة شمالي قطاع غزة.
الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"
يواجه فريق الاهلى نظيره المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكوناً من:
فى حراسة المرمى: مصطفي شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس.
خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر.
خط الهجوم: صلاح محسن
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