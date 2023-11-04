شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق اجتماع الأردن بمشاركة "شكرى" لبحث وقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إنطلاق الاجتماع التنسيقي العربى فى العاصمة الأردنية عَمّان بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.

انطلق قبل قليل، الاجتماع التنسيقي العربى فى العاصمة الأردنية عَمّان بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة. أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهةوتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وأدت لسقوط المئات منالضحايا والمصابين. التحالف الوطنى يطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية لأهالى غزة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات لمركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء بالعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين مرة واحدة على المواطنين يوميا وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء منذ شهر يوليو. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "30 ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/ التعليم تتيح رابطا إلكترونيا لتوضيح أسباب عدم اجتياز "مسابقة 30 ألف معلم"

"القاهرة الإخبارية": تجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها، بتجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة.

شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع "كونستنتين تاسولاس"، رئيس البرلمان اليوناني، وذلك فى إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع المسئولين اليونانيين لعرض موقف الدول العربية من التصعيد العسكري المتواصل ضد قطاع غزة. كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه تم تعديل موعد تطبيق جدول تخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة يومياً على المشترك المعلن من قبل مجلس الوزراء ليبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 صباحا بدلا من 12 ظهرا وحتى 12 منتصف الليل نتيجة بدء العمل بالتوقيت الشتوى. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال ليبدأ من 11 صباحا للواحدة بعد منتصف الليل

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 54 آخرين على الأقل جراء استهداف مدرسة الفاخورة شمالي قطاع غزة. الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، وكان قد وجه وزير الأوقاف، عدة رسائل بشأن الأحداث الجارية فى قطاع غزة، وذلك على النحو التالى: نرفض وبحسم أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني ونكبته نكبة أخرى وتفريغ أرضه منه في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، ونحيي الوعي الفلسطيني في رفضه القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، كما نحيي الموقف العربي والإسلامي الداعم لذلك. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية جنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"

يواجه فريق الاهلى نظيره المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile). ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكوناً من: فى حراسة المرمى: مصطفي شوبير. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس. خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر. خط الهجوم: صلاح محسن

انطلاق اجتماع الأردن بمشاركة وزراء خارجية لبحث وقف العدوان على غزةمتحدث الخارجية: موقف عربي موحد سيتم نقله إلى وزير خارجية أمريكا في عمانمصدر بالكهرباء: عودة تخفيف الأحمال لمدة ساعة مرة واحدة يومياًسفير مصر بأثينا يستعرض جهود احتواء التصعيد فى غزة أمام رئيس برلمان اليونان12 شهيدا و54 جريحا فى مجزرة إسرائيلية جديدة باستهداف مدرسة فى غزةتشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون.. عبد القادر وتاو وصلاح محسن بالهجوم