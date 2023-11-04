شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم 5900 طن مساعدات إنسانية لقطاع غزة من إجمالى 7 آلاف و94 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة نحو إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بفلسطين بعد تعرضه للقصف المتواصل من الكيان الصهيوني، وما أسفر ذلك عن تدهور كبير فى المياه والأدوية والمستلزمات الطبية والطعام.

ونجحت جهود الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ومؤسسة حياة كريمة وعدد من البرامج العالمية منها برنامج الصحة العالمية والأنروا و26 دولة فى توفير مساعدات بإجمالى 7 آلاف و94 طنا .

ونجحت مصر فى تقديم حوالى 5900 طن من مصر، وتم تسليم ما يزيد عن 6 آلاف طنا لقطاع غزة، إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع 374 شاحنة تتضمن 1496 طن أدوية و1393 أغذية و 2059 مياة ، و320 طن ملابس ومواد أخري، 32 طن خيام .

فيما تستعد حوالى 1000 شاحنة للدخول إلى قطاع غزة سيدخلون على مرحلتين .