الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال ليبدأ من 11 صباحا للواحدة بعد منتصف الليل

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه تم تعديل موعد تطبيق جدول تخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة يومياً على المشترك المعلن من قبل مجلس الوزراء ليبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 صباحا بدلا من 12 ظهرا وحتى 12 منتصف الليل نتيجة بدء العمل بالتوقيت الشتوى.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم اضافة ساعتين لجدول تخفيف الاحمال لخفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، موضحا أنه سيتم تخفيف الاحمال بعد الساعة 11 مساءً وحتى 1 صباحا على المنشآت الحيوية الغير موثر بشكل كبير والتى كانت مستثناه فى جدول تخفيف الأحمال السابق لتشمل محطات رفع المياه والصرف الصحي الغير موثرة على قطاعات كبيرة من المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن شركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات لمركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء بالعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين مرة واحدة على المواطنين يوميا وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء منذ شهر يوليو.

وتابع المصدر إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال لمدة ساعة بحد أقصي مرة واحدة يوميا ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن ساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعتين غير ناتجة عن تخفيف الأحمال وإنما أعطال فنية طارئة.