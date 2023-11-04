شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدا من جامعة غرناطة الإسبانية لتعزيز التعاون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفداً من جامعة غرناطة الإسبانية، وذلك في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتفعيل مشاركة الجامعة في الأنشطة الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكليات، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

ورحّب الدكتور قنديل بأعضاء الوفد الاسباني مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، في سبيل تبادل الخبرات والمعارف والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار سعى الجامعتى لتعزيز تواجدهما الدولى من خلال إنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، فى مجال الفنون وعلوم الرياضة، ومن ثم فقد تركزت الزيارة على بحث المجالات والتخصصات المختلفة التى تسمح بإنشاء هذه البرامج، إضافة إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة جامعة حلوان، مشيدين بما شاهدوه من مرافق علمية وتعليمية متطورة، مؤكدين على استعدادهم لتعزيز التبادل الأكاديمي مع الجامعة في مختلف المجالات.