شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم أداء حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة أمام وزير العدل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية مراسم أداء حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة.

وحضر الاحتفالية لفيف من قيادات الوزارة والهيئة، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل، في العاصمة الإدارية الجديدة.