شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون حلف اليمين أمام وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ قليل بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الادارية، أداء حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، وبحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، وانتهت حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة من تظلمات دفعتى 2023 و2014.

وحضر الاحتفالية لفيف من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.