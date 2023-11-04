شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات ومحيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات ومحيطها، مشيرة إلى أن القانون الدولي يستباح على عتبات مستشفيات غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدف طيران الاحتلال أمس موكب إسعاف خرج من مجمع "الشفاء" لنقل مُصابين وجرحى إلى معبر "رفح"، كما استهدف قصف إسرائيلي آخر قافلة من السيارات المدنية كانت على الطريق الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، والذي أعلنته قوات الاحتلال مكانًا آمنا، إلا أنه لم يسلم هو الآخر من القصف الإسرائيلي.