شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ الجيش الثانى الميدانى لأحد الأنشطة التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية الذى نفذته إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وعناصر من القوات الخاصة وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى أشار خلالها إلى أن رجال الجيش الثانى الميدانى محافظين على أعلى درجات الإستعداد والجاهزية لتنفيذ أى مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومى، مؤكداً أنهم لا يدخرون جهدا لحماية أرض مصر ومقدرات شعبها .

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان وتنفيذ مراحل البيان وإستعراض أنسب الطرق والأساليب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية .

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال الجيش الثانى الميدانى .

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم طبقاً للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.