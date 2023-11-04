شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الرابع.. الآلاف يشاركون فى مسيرات مؤيدة لفلسطين فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم السبت للأسبوع الرابع على التوالي من المسيرات التي تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة.



دعم فلسطين

وتم تنظيم مسيرة مؤيدة لفلسطين في ميدان ترافالجر فى 2.30 ظهرًا يوم السبت، حيث دعا المتظاهرون إلى وقف إطلاق النار.

كما انطلقت مسيرات مماثلة في ليفربول ونيوكاسل وبريستول وبلدات ومدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واحتج مئات المتظاهرين أيضا أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لندن يوم السبت، متهمين الهيئة بالتحيز في تغطيتها للحرب بين إسرائيل والفصائل.



مظاهرات فى لندن

قالت شرطة العاصمة أنه سيكون هناك "تركيز أكبر" على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الوجوه للكشف عن السلوك الإجرامي في الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت القوة أيضًا إنه سيتم منع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين من التجمع خارج السفارة الإسرائيلية.

وفرضت الشرطة شرطا بموجب المادة 14 من قانون النظام العام لمنع المتظاهرين من التجمع بالقرب من السفارة في كنسينجتون غرب لندن.



لندن

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الشرطة قامت بأول اعتقالاتها خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن اليوم، حيث اعتقل أحدهم بموجب قانون الإرهاب بسبب لافتة يمكن أن تحرض على الكراهية.

وقالت سكوتلاند يارد إنها قامت باعتقال ثلاثة أشخاص في ميدان بيكاديللي، حيث تم تنظيم اعتصام احتجاجي في أعقاب المظاهرات السابقة في ميدان أكسفورد وخارج دار الإذاعة.





مظاهرات دعم فلسطين فى لندن

وتم احتجاز أحدهم بعد أن شوهدوا وهم يرفعون لافتة يمكن أن تحرض على الكراهية، بينما تم القبض على اثنين آخرين بتهمة الإخلال بالنظام العام.