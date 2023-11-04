شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: ندين قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إننا ندين قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا أن اجتماع عمان أكد ضرورة احترام القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات الأوضاع فى غزة، أنه يجب وقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، متابعا: جميعنا يريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.. لافتا أن المنطقة تعاني ويلات العنف والحرب.