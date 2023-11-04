شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: ما يجرى فى غزة ضد جميع الأديان والقيم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، أن ما يجري في غزة ضد جميع الأديان والقيم الإنسانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، منذ قليل، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بكرامة وحرية وإنسانية.

وتابع: لن نسمح بأن تقوض الحرب كل ما تم فعله لإحلال السلام في المنطقة، موضحًا أن جرائم الحرب في قطاع غزة يجب أن تتوقف وحصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف.