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إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة تكرِّم مديرها السابق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أقامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، تحت رعاية النائب العام المستشار محمد شوقي اليوم السبت، حفلًا لتكريم المستشار محمد غراب، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي السابق، المستشار مرجان المزين، رئيس الاستئناف الوكيل الأول للتفتيش القضائي السابق.

واضطلع بالتكريم المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، في حضور لفيفٍ من أعضاء النيابة العامة.

تضمن الاحتفال الترحيب بالضيفيْن الكريميْن، والاحتفاء بهما، عرفانًا لهما وتقديرًا لجهودهما المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهما.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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