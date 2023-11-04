بعد زيادة البنزين.. برلماني يطالب باستدعاء وزيري التموين والتنمية المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:



طالب النائب محمود قاسم، باستدعاء وزيري التموين والتجارة الداخلية والتمنية المحلية للرد على تساؤلاته بشأن استغلال البعض لرفع أسعار البنزين في زيادة أسعار السلع دون مبرر.

وقال "قاسم" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيري التموين والتنمية المحلية، إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين يتجه بعض التجار ومالكو سيارات نقل الركاب بجميع أنواعها سواء نقل الركاب والبضائع فيما بين المدن والقرى أو بين المحافظات إلى رفع الأسعار، مطالبًا الحكومة والأجهزة الرقابية والمحافظين بالقيام بجولات مكثفة على الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار.

وأضاف أن المواطن المصري يعاني من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار تزامنًا مع كل مرة يتم فيها رفع أسعار الوقود لدرجة أن ظاهرة الغلاء طالت أسعار السلع والمواد الغذائية والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن الأسواق وضبط الأسعار.

وأشار إلى أن جشع بعض التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة في شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر، مؤكدًا أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها المواطنون، ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية.

وتساءل النائب محمود قاسم: ما إجراءات الرقابة على الأسواق؟ وما سياسات الحكومة العامة للحد من الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار؟ وما آليات السيطرة على معدلات التضخم الراهنة؟.