شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعبر عن قلق مصر من تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي حياة كريمة وتكافل وكرامة، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري، وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتناول اللقاء الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة. وفي هذا السياق، شدد الرئيس على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكداً كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت. وزير الصحة: نستقبل نحو 40 حالة إصابة من الجانب الفلسطينى يوميا أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، على تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، من خلال المنشآت الطبية المصرية، للأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية لقناة القاهرة الإخبارية، كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة في مساعدة سكان قطاع غزة. اهتمت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بالجهود التي تقوم بها القاهرة جنبا إلى جنب مع واشنطن لتحقيق هدنة إنسانية يوقف فيها إطلاق النيران وفي نفس الوقت العمل على تطويق الصراع في قطاع غزة، حتى لا ينفلت إلى حرب إقليمية تزامنا مع وصول قدر اكبر من المساعدات الإنسانية لسكان غزة. "فاينانشيال تايمز": مصر تسعى لمنع انفلات صراع غزة إلى حرب إقليمية وزير الصحة: نستقبل نحو 40 حالة إصابة من الجانب الفلسطينى يومياوزيرة الصحة الفلسطينية: كل الشكر للرئيس السيسي على دعم ومساندة شعب غزة

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات لمركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء بالعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين مرة واحدة على المواطنين يوميا وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء منذ شهر يوليو. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "30 ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/ التعليم تتيح رابطا إلكترونيا لتوضيح أسباب عدم اجتياز "مسابقة 30 ألف معلم"

شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع "كونستنتين تاسولاس"، رئيس البرلمان اليوناني، وذلك فى إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع المسئولين اليونانيين لعرض موقف الدول العربية من التصعيد العسكري المتواصل ضد قطاع غزة. كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه تم تعديل موعد تطبيق جدول تخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة يومياً على المشترك المعلن من قبل مجلس الوزراء ليبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 صباحا بدلا من 12 ظهرا وحتى 12 منتصف الليل نتيجة بدء العمل بالتوقيت الشتوى. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال ليبدأ من 11 صباحا للواحدة بعد منتصف الليل

الهلال الأحمر المصري يعلن تسلم نظيره الفلسطيني 47 شاحنة مساعدات إنسانية الهلال الأحمر المصري يعلن تسلم نظيره الفلسطيني 47 شاحنة مساعدات إنسانية طقس حار غدا وشبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 31 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. طقس حار غدا وشبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الرئيس السيسى: حياة كريمة وتكافل وكرامة يسهمان فى تحقيق الأمن الغذائى وتطوير الريفالرئيس السيسى يعبر عن قلق مصر البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزةالجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدانمتحدث الخارجية: موقف عربي موحد سيتم نقله إلى وزير خارجية أمريكا في عمانمصدر بالكهرباء: عودة تخفيف الأحمال لمدة ساعة مرة واحدة يومياًسفير مصر بأثينا يستعرض جهود احتواء التصعيد فى غزة أمام رئيس برلمان اليونان