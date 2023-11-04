شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يستقبل غدا مديرة برنامج الغذاء العالمى ووزير خارجية فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، غدًا الأحد، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، لبحث تطورات الأحداث الراهنة لا سيما في غزة.

من المقرر أن يستقبل الوزير شكري غدا، إيفان خيل بينتو، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو؛ لعقد لقاء ثنائي يعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين وفدي البلدين.

ويهدف اللقاء لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك في ضوء التصعيد الراهن في قطاع غزة والتشاور حول أفضل السبل لوقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة؛ وستعمل معها من أجل الوصول إلى وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين.

جاء ذلك فى رده على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، و وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، عقب انتهاء اجتماع لوزراء خارجية عرب بمشاركة شكرى ووزراء كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع بلينكن بالعاصمة الأردنية (عمان).

وقال شكرى إن "هناك علاقات وتوافق فى العديد من النقاط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن العمل على وقف الحرب وحماية المدنيين وسنعمل على ذلك دائما إيمانا بضرورة السلام والاستقرار للجميع".