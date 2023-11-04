شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: عار العالم فى غزة.. النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: عار العالم فى غزة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

عار العالم فى غزة

الطيران الحربى الإسرائيلى يستهدف المستشفيات والمدارس.. وارتفاع عدد الشهداء لـ9488 مواطنا



