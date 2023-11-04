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الخليج 365: عار العالم فى غزة.. النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: عار العالم فى غزة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

عار العالم فى غزة

النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة فى غزة

الطيران الحربى الإسرائيلى يستهدف المستشفيات والمدارس.. وارتفاع عدد الشهداء لـ9488 مواطنا

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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