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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: عار العالم فى غزة.. النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: عار العالم فى غزة.
واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:
عار العالم فى غزةالنازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة فى غزة
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