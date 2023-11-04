شكرا لقرائتكم خبر عن تجريبيا.. وزارة العمل تبدأ استخراج كعب العمل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل فى إجراء تجارب استخراج "كعب العمل" إلكترونيا، تمهيدًا لاطلاقها على منصة مصر الرقمية، وذلك تماشيا مع التحول الرقمى العالمى، والتطوير التكنولوجى الكبير الذى تشهده كل مؤسسات الدولةفى كل القطاعات، ومن المُقرر أن تطلق الوزارة 3 خدمات جماهيرية على منصة مصر الرقمية أيضا، منها: استخراج ترخيص مزاولة المهنة، وشهادة قياس مستوى المهارة.

وقد انتهت وزارة العمل من خلال المنظومة الرقمية إعداد نظم للعديد من الخدمات، من بينها: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، التشغيل بالداخل وراغبى العمل، رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، واستخراج تراخيص عمل الأجانب، وإعلان أسماء شركات الحاق العمالة، التشغيل بالخارج، والتدريب المهنى، التدريب الإدارى، السلامة والصحة المهنية، رعاية القوى العاملة، والعلاقات الخارجية"، وكذلك إعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهنى بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى وقت الحاجه لذلك.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تنفذ فيه وزارة العمل، عددا من المشروعات لإتاحة كافة خدماتها بشكل إلكترونى للمواطنين، ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، تماشياً مع المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى، منها تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة، فضلا عن البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة العمل GIS"، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهنى إلكترونيا، وإتاحة الخدمات الجماهيرية أونلاين لتسهيل الحصول عليها.