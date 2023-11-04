شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تبحث تمديد مشروع مصر واليابان للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لعام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العالم خلال الآونة الأخيرة التأكيد على ضرورة إنهاء مشكلة التلوث البلاستيكى، بالتوازى مع كل هذا الجدل المثار عالميا، فمصر كان لديها خطوات على المستوى الوطنى لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل مواكبة المتغيرات بوضع إطار تشريعى يتماشى مع القيادة السياسية بضرورة التعامل مع هذا الملف بحسم، الدولة ممثلة فى وزارة البيئة تبحث إمكانية تمديد فترة تنفيذ مشروع مصر واليابان لمنع استخدام الأكياس البلاستيك، حتى 2027 لتحقيق اهدافه وتعزيز الامكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك ودعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، وتعزيز ممارسات التصميم الاقتصادى فى الصناعة وتشجيع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة.

وفى هذا السياق أكد مصدر موثوق فيه داخل وزارة البيئة، أن الوزارة بدأت عدد من الإجراءات للحد ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بدأتها باطار تشريعى متمثل فى اصدار قانون إدارة المخلفات والذى تضمنت بنودة حظر الاستخدام والعقوبات للمخالفة، ثم وضعت استراتيجية وطنية للحد من استخدامه، والتى كانت بمثابة خطوة لتمهيد الطريق للبحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة وعلى راسها مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، ضمن انه تم توقيع وثيقة لمشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار فى سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وسيدارى كمنحة، إضافة لعدد من الخطوات الأخرى لخلق المناخ الداعم لتنفيذ اجراءات رفع الوعى بالأضرار الجسيمة لاستخدام اكياس البلاستيك، من خلال عدة حملات فى بعض المحافظات منها الغردقة والإسكندرية والقاهرة ومرسى مطروح وجنوب سيناء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن وزارة البيئة لم تضع الخطط الاستيراتيجية فقط وانما بدأت فى تنفيذ وايجاد البدائل المناسبة لهذه النوعية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منها الشنط القماش متعددة الاستخدام، واصدرت بعض المواصفات والمعايير وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والاطار التشريعى والاجرائى اللازم، لمنع استخدام الأكياس البلاستيك، والسعة من اجل توفير التكنولوجيا الحديثة للمنتجين لصناعة اكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تسعى خلال الفترة الماضية إلى نقل التجربة اليابانية فى مجال منع استخدام الأكياس البلاستيك وتقليل انتاجها، حيث نجحت اليابان فى تقليل الاستخدام لها بنسبة 50% خلال عامين من تطبيق الإجراءات، واستكمال اعداد الادلة الارشادية، ومواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوى، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفنى للشركات، واعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار فى انتاج الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.