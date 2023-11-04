شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون فى واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أيضا، أن جيش الاحتلال يفيد بمقتل 4 من قواتنا في معارك غزة بينهم قائد سرية.

وفى السياق ذاته، قال وزير دفاع إسرائيل، نحن مستعدون للحرب في غزة حتى الدقيقة الأخيرة، مضيفا نهدف لعدم وجود أي تهديد أمني لنا من قطاع غزة.

وأضاف وزير دفاع إسرائيل خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنهينا تطويق المناطق المأهولة في غزة، مضيفا أننا نخوض معارك شرسة في قطاع غزة