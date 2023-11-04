سمير فرج: إسرائيل لم تحقق نجاحًا عسكريًا في قطاع غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان ممثل العرب في المؤتمر الصحفي الثلاثي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، بحضور الضيف وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الأردني بحكمه ممثلا عن البلد المستضيف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر هي المحرك لكل شيء يتم في المنطقة وهذا ليس تقليل من الدول الأخرى.

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عملت كل البدع من استهداف المستشفيات وضرب مدارس الأونروا وبدأت مهاجمة المناطق الشمالية المزدحمة بالمدنيين.

وأردف أن إسرائيل ضربت واستخدمت جميع أنواع الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة، ورغم ذلك حققت فشلا كبيرًا وضربت كمية كبيرة من الأسلحة.

واستطرد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل لم تحقق نجاحا عسكريا على الأرض في قطاع غزة، ولم تستطع الاجتياح البري الذي وعدت به وحولته إلى توغل محدود.