"الهلال الأحمر" بسيناء: استقبلنا 80 مصابًا فلسطينيًا ووفرنا سكنًا لذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، على زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحية، إلى العريش، اليوم، لمتابعة استعدادات المستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، قائلًا: منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.

وتابع "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدّم برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "استطعنا يوم الثامن من أكتوبر تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني المستلزمات الطبية والأدوية".

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر: "استقبلنا حتى اليوم حوالي 80 مصابًا من قطاع غزة، وتم توزيعهم على المستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء".

وأشار الدكتور خالد زايد، إلى أنه تم توفير أماكن إقامة لذوي الجرحى والمصابين، وتم تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية لأهالي المصابين.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، أنه تم إسعاف كافة الجرحى والمصابين الذين وصلوا إلى مصر من خلال معبر رفح، وحالتهم الصحية مستقرة الآن، والبعض بدأ في التعافي.