وزير الصحة: خطة لاستقبال مصابي الأورام من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف وزير الصحة، تفاصيل زيارته اليوم لمستشفيات العريش، موضحًا أن هناك أكثر من سيارة إسعاف تنتظر مصابي غزة عند معبر رفح لعلاجهم في مصر.

وأوضح وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك خطة متكاملة لاستقبال أضعاف الأعداد من المصابين من الأشقاء بغزة، بالإضافة إلى وجود خطة لاستقبال مصابي الأورام.

ولفت، إلى أن مصر تقف بجانب أشقائها في كل الدول الحدودية ولا يمكن أن يزايد أحد على دور مصر، حيث نستقبل الأشقاء من السودان وليبيا وفلسطين ومصر دائمًا حاضرة وبقوة لدعم الأشقاء.