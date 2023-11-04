معقدة وخطرة.. متحدث الصحة يكشف حالة مصابي غزة في مستشفيات العريش



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن حالة الإصابات التي نقلت لمستشفيات العريش من قطاع غزة.

وأوضح "عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، اليوم السبت، أن حالات المصابين الذين وصلوا معقدة وبعضها خطر، مضيفا: "توجد حالات إصابات عالية الخطورة، بجانب إصابات حروق بنسب مرتفعة وبتر وكسور بالعمود الفقري وقاع الجمجمة وشظايا أصابت أجزاء حساسة في المخ أدت إلى عدم القدرة على الحركة".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن كل هذه الحالات يتم تقديم الخدمة الصحية لها في مستشفيات شمال سيناء، وهناك حالات مصابة تم نقلها للمجمع الطبي في بورسعيد، وحالات أخرى نقلت لمعهد ناصر.

ونوه بأن وزارة الصحة لديها طواقم طبية وتجهيزات على أعلى مستوى، مردفا: "كل الجرحى من الاشقاء عندهم تقدير عميق للرئيس السيسي والقيادة السياسية لما تقوم به مصر به من دعم كبير".

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن متوسط الحالات التي تصل يوميا من 40 إلى 50 حالة بدأت من 1 نوفمبر الجاري.