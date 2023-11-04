شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: المقاومة تعلن قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن إعلام فلسطيني يقول أن الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر لـ 9488 شهيد بينهم 3900 طفل و2500 سيدة.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.