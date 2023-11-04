شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: نشكر جهود مصر على إيصال المساعدات لغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى إنه يقدر دور مصر والأردن كشريكين لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى تصريحات وزير الخارجية الأمريكية عقب الاجتماع الوزارى العربى الأمريكي بالأردن لبحث تطورات الأوضاع فى غزة. نشكر الجهود المصرية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة هدفنا إنهاء الحرب على الرغم من وجهات النظر المتباينة لا نريد توسيع النزاع وانتقاله إلى جبهات أخرى فى المنطقة يجب ضمان عدم سقوط مزيد من المدنيين ضحايا فى غزة نعمل على ضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة نؤكد إدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين فى غزة

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