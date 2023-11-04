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وزير الخارجية يؤكد رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن أحداث القتل المؤسفة التى تحدث فى غزة لا يمكن تبريرها، وشدد خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الوزاري العربى الأمريكى حول تطورات غزة أن مصر تبذل كل ما فى وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها لقطاع غزة وتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع الوزاري العربى الأمريكى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة

سياسة العقاب الجماعى واستهداف المدنيين والمنشآت الطبية وفرق الإنقاذ ومحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعًا شرعيًا عن النفس

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مصر ستستمر فى جهودها رغم العراقيل الكبيرة والمتعمدة التى تواجهها

 

يجب وقف فورى وشامل لإطلاق النار فى غزة دون قيد أو شرط

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على إسرائيل أن تقلع عن مخالفاتها المتكررة لقواعد القانون الدولى الإنسانى وقوانين الحرب

 

يجب التوقف عن التعامل مع القضايا والأزمات التى تهدد السلم والأمن الدوليين بمعايير مزدوجة

 

نطالب بالتحقيق الدولى فى الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التى تشهدها هذه الحرب

 

ما نشهده من تصعيد غير مسبوق ومأساة إنسانية ومعاناة المدنيين نتيجة التقاعس عن معالجة جذور المشكلة وتأخر استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف

 

أكرر الرفض القاطع لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطينى أو دول المنطقة

 

أطالب مجددًا للعمل فى أسرع وقت على إحياء عملية السلام وفق حل الدولتين فى سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتجسيد دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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