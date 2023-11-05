شكرا لقرائتكم خبر عن 50 شاحنة مساعدات يوميا.. التحالف الوطنى يكشف خطة تحركاته لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تحركات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم القضية الفلسطينية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "عبد القوي" في تصرحات خاصة لـ"الخليج 365": سوف يقيم التحالف الوطني جسرا بريا لدعم غزة مما يؤدي إلي توصيل 50 شاحنة مساعدات يوميا لغزة تضم مواد غذائية وبطاطين وأدوية وملابس وكل ما يدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد "عبد القوي" أن الجسر البري الذي يقيمه التحالف الوطني من ضمن المرحلة الثانية لمساعدات غزة، مشيرا إلي أن أعمال المساعدات الإنسانية لدعم غزة التي يقدها التحالف الوطني تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلي ان هذه المساعدات الإنسانية تتم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

يشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهم (بنك الطعام- مؤسسة أهل مصر- مؤسسة مصر الخير- مؤسسة مرسال- بنك الشفاء- صناع الخير- جمعية الأورمان- صناع الحياة- مؤسسة أبو العينين الخيرية- جمعية رسالة- مؤسسة الجود- مؤسسة الجارحي- مؤسسة العربي- الهيئة القبطية الإنجيلية- جمعية الدكتور مصطفى محمود- مؤسسة صناع الخير).

كما شهدت القافلة المشاركة الأولى من نوعها لكلا من اتحاد شباب كفر الشيخ ومجلس الشباب المصري والنادي الأهلي الذي قام بتخصيص العائد المالي منتذاكر الأهلي وسيمبا التنزاني لدعم الأشقاء في فلسطين.

وتواصل كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعما لأهالي غزة.