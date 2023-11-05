شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار ألمانى بعد اقتحام مسلح.. والشرطة تتحدث عن رهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن مسلحا قاد سيارة عبر حاجز ودخل إلى مطار هامبورج مساء السبت وأطلق النار من سلاحه مرتين في الهواء.

وذكرت الشرطة أن أحدا لم يصب على ما يبدو، لكن المطار أعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط.

وأضافت الشرطة أن الواقعة حدثت حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، موضحة أن الشخص ألقى زجاجتين مشتعلتين من السيارة بعدما أطلق النار.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك طفلا في السيارة".

وذكرت الشرطة بشكل منفصل على منصة "إكس"، أنها تجري عملية كبيرة وتفترض وجود قضية رهائن.